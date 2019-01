Geparktes Auto fing Feuer: Brandursache unbekannt

Erster Einsatz im Neuen Jahr für die Freiwilligen Feuerwehren von Baldramsdorf und Lendorf: In Rosenheim in der Gemeinde Baldramsdorf war ein abgestellter Pkw in Brand geraten und musste gelöscht werden. Das Auto war leer; es gab keine Verletzten. Die Ursache für das Feuer ist unbekannt; es könnte ein Feuerwerkskörper gewesen sein.