Trump: Demokraten schuld am Tod von Kindern

Mit dieser Politik ermöglichten es die Demokraten Migranten, den „langen Marsch“ in Richtung USA anzutreten in dem Glauben, sie könnten illegal einreisen. „Das können sie nicht. Hätten wir eine Mauer, würden sie es nicht einmal versuchen!“, schrieb der US-Präsident. In den vergangenen Wochen waren zwei Migrantenkinder aus Guatemala im US-Gewahrsam gestorben, zuletzt ein Achtjähriger in der Nacht auf den ersten Weihnachtstag.