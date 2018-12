„Stille Nacht“: Von Salzburg in die ganze Welt

2018, also exakt 200 Jahre nachdem es erstmals in Oberndorf erklang, gilt „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ - heute eines der beliebtesten und bekanntesten Weihnachtslieder. Maßgeblichen Anteil daran hatten auch viele Musikgrößen aus verschiedenen Genres, die durch ihre Interpretationen das Stück noch berühmter machten. Zu Weihnachten wird es jedenfalls von rund zwei Milliarden Menschen weltweit gesungen: auf allen Kontinenten und in mehr als 300 Sprachen und Dialekten.