Verstärkte Vorkehrungen an deutschen Flughäfen

Nach Hinweisen auf mögliche Ausspähversuche am Stuttgarter Flughafen sind an mehreren Flughäfen im Südwesten Deutschlands die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Betroffen sind die Flughäfen Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden und Mannheim. „Dabei setzt die Polizei insbesondere auf Präsenz- und Kontrollmaßnahmen“, teilte das für den Stuttgarter Flughafen zuständige Polizeipräsidium Reutlingen am Donnerstag mit. Die Einsatzkräfte sind mit Maschinenpistolen und kugelsicheren Westen ausgestattet.