Diözese Gurk droht Apostolische Visitation

Nach der Veröffentlichung eines Prüfberichts über das Bistum Gurk am Dienstag droht der Diözese Gurk-Klagenfurt nun eine Apostolische Visitation. Wie die APA am Mittwochnachmittag berichtete, überlegt der Vatikan, mittels Visitation die Anschuldigungen gegen den nunmehr in St. Pölten tätigen Bischof Alois Schwarz zu überprüfen, aber auch den „Gesamtzustand der Diözese“ zu untersuchen.