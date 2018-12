Darts-Sensation! Van Barneveld muss Koffer packen

Wright enttäuscht

Bereits am Sonntag schied der Weltranglistendritte Peter Wright aus Schottland überraschend schon in seinem ersten Match bei der Darts-WM in London aus. „Snakebite“ Wright, der für seine schrillen Frisuren und bunten Gewänder bekannt ist, unterlag dem Spanier Toni Alcinas in Runde zwei mit 1:3 und musste damit als erster Mitfavorit die Heimreise antreten.