Oppositionelle gewaltsam aus Staats-TV entfernt

Die seit über einer Woche andauernden Proteste gegen ein neues Arbeitszeitgesetz in Ungarn, das eine massive Ausweitung der Überstunden bei gleichzeitiger Verlängerung des Auszahlungszeitraums vorsieht, haben in der Nacht auf Montag eine neue Eskalationsstufe erreicht. Während sich auf den Straßen Budapests rund 10.000 Menschen versammelt hatten und „Orban, hau ab!“, „Wir haben genug!“ und „Dreckige Fidesz!“ riefen, versuchten 13 Mitglieder der Opposition eine gemeinsame Liste mit fünf Forderungen an die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban im öffentlichen-rechtlichen Rundfunk zu verlesen. Die Parlamentsabgeordneten verbrachten die Nacht im Gebäude des TV-Senders. Nach mehreren Versuchen, zu den Studios vorzudringen, wurden einige Politiker in den Morgenstunden gewaltsam aus dem Gebäude entfernt.