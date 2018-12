Terrorist von Straßburg entkam Polizei nur knapp

Taxifahrer brachte Polizei auf richtige Spur

Weil Chekatt auch mit den in seiner Wohnung gefundenen Granaten geprahlt hatte, kam die Polizei schnell auf die richtige Fährte, was die Identität des Verdächtigen angeht. Bei der Suche nach dem Terroristen half dies den Ermittlern bislang nicht: Der 29-Jährige ist weiter auf der Flucht - ob in Frankreich, Deutschland oder überhaupt schon anderswo, ist unklar. Am Donnerstag durchkämmten Anti-Terror-Kräfte der Polizei das Viertel Neudorf in Straßburg.