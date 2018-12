Herzog in Heerenveen mit ÖESV-Rekord 500-m-Zweite!

Die Tirolerin Vanessa Herzog hat am Samstag beim Eisschnelllauf-Weltcup in Heerenveen über 500 m nur knapp hinter Nao Kodaira Rang zwei belegt. Die über diese Distanz in dieser Saison damit weiter unbesiegte Japanerin gewann in 37,17 Sekunden, Herzog kam mit dem österreichischem Rekord von 37,23 ins Ziel. Die US-Amerikanerin Brittany Bowe hatte mit 37,70 schon einiges an Rückstand.