Nach dem Führerschein verlor Abgeordneter Mandat

„Will der OÖVP nicht im Wege stehen“

Nach einer Aussprache mit Gerald Weilbuchner bot dieser seinen Rücktritt mit der kommenden Landtagssitzung am 31. Jänner an: „Nach meinem persönlichen Fehler 2015 habe ich mir geschworen, nie mehr alkoholisiert ein Auto zu steuern. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ist es am 25. November 2018 doch wieder passiert. Diese persönliche Unsolidität soll einer erfolgreichen OÖVP nicht im Wege stehen. Ich will auch meine Familie schützen, da der öffentliche Druck sehr belastend ist. Daher werde ich bei der nächsten Landtagssitzung zurücktreten.“