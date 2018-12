Mäkäräinen gewinnt Verfolgung - Hauser auf Rang 19

Kaisa Mäkäräinen hat am Samstag das Verfolgungsrennen über 10 Kilometer beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen gewonnen. Die 35-jährige Finnin setzte sich bei ihrem 26. Weltcup-Sieg, dem bereits dritten in den jüngsten vier Rennen, trotz drei Strafrunden 1,5 Sekunden vor der Slowakin Paulina Fialkova (2 Strafrunden) sowie 2,8 Sek. vor Sprint-Siegerin Dorothea Wierer aus Südtirol (4) durch.