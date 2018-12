Skeleton-Ass Flock startet mit Stockerlplatz

Flock hatte den Weltcup-Auftakt am vergangenen Wochenende in Sigulda ausgelassen, absolvierte stattdessen eine Trainingswoche auf der WM-Bahn 2020 in Altenberg. Die zweifache Ex-Europameisterin fährt seit heuer ein u.a. von ihrem Lebensgefährten und Neo-Coach Matthias Guggenberger konzipierten Eigenbau-Schlitten, setzte ihre Ziele eher langfristig an. Ein Podestplatz in ihrem ersten Weltcup-Rennen nach Olympia-Platz vier ist demnach durchaus positiv einzuschätzen.