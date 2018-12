Schüler (17) stürzt während Sportwoche von Balkon

Im Rahmen einer Schulsportwoche auf der Gerlitzen in Kärnten wollte ein 17-jähriger Schüler in der Nacht auf Freitag an der Fassade auf den Hotelbalkon in den zweiten Stock klettern, wo die Mädchen untergebracht waren. Dabei verlor er jedoch plötzlich den Halt, er stürzte er jedoch zu Boden und wurde schwer verletzt.