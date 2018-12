Ennstal: Mautflüchtlinge endlich verbannen!

58 Millionen

So sieht es der Ende November präsentierte Plan von Landesrat Anton Lang (SPÖ) vor, der dafür bis 2029 insgesamt rund 58 Millionen Euro in die Hand nehmen will. Das ist angesichts einer Horrorstrecke, die in den vergangenen 18 Jahren 1200 Unfälle mit 2000 Verletzten und 84 Toten forderte, eine wichtige und richtige Investition.