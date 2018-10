B320: Grüne blitzen mit ihrem Antrag im Landtag ab

Einstimmig hat sich am Montag die Regionalversammlung in Liezen (bestehend aus den Bürgermeistern und Abgeordneten der Region) für eine ganztägige Tonnage-Beschränkung für Lkw auf der gefährlichen Ennstal Straße (B320) ausgesprochen. Im Landtag wird das am Dienstag hingegen nicht der Fall sein, da blitzen die Grünen mit einem Antrag ab.