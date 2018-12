„Es ist mir völlig egal, ob ich der Favorit bin!“

Stress für Hirscher

Womit Marcel Hirscher nicht mehr wie so oft in den letzten Jahren der fast alleinige Sieg-Anwärter in Rot-Weiß-Rot ist. Der lässt zwar beide Rennen in Gröden aus, aber ab dem Riesentorlauf-Klassiker von Alta Badia am Sonntag wartet auf ihn genug vorweihnachtlicher Stress: Weil Saalbach nach dem Sölden-Riesentorlauf am Mittwoch am Donnerstag jetzt auch den am Sonntag in Val d’Isere abgesagten Slalom austrägt, kämpft er in nur sieben Tagen fünfmal um den Sieg.