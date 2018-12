Ungarn lehnt auch UNO-Flüchtlingspakt ab

Vor dem am Donnerstag und Freitag in Brüssel stattfindenden EU-Gipfel hat Ungarn seine Position für einen Migrationsstopp bekräftigt. Anders als Österreich lehnen unsere Nachbarn auch den UN-Flüchtlingspakt ab. Über diesen solle wohl in jenen Staaten, die den Migrationspakt ablehnen, dieser durch die „Hintertür“ eingeführt werden, fürchtet Außenminister Peter Szijjarto. Lob gab es in ungarischen Ratskreisen für Österreichs EU-Ratsvorsitz im Migrationsbereich. Österreich habe erfolgreich gearbeitet und Positionen zueinandergeführt.