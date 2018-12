Riesige Cannabis-Plantage in Haus bei Lavamünd

Die Polizei in Lavamünd wurde am Montag im Zuge einer Hausdurchsuchung in einem Einfamilienhaus in Pfarrdorf bei Lavamünd fündig. Drei slowenische Staatsbürger standen schon länger in Verdacht, in dem Haus eine Cannabis-Plantage zu betreiben. Die Beamten konnten an die 3000 Cannabispflanzen sicherstellen. Die drei Slowenen, die nicht geständig sind, werden auf freiem Fuß angezeigt.