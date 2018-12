Saber A. soll schon in Afghanistan getötet haben

Übersiedelung aus Liebe wurde erlaubt

Mitte des Jahres durfte Saber A. jedenfalls in ein Jugendheim nach Steyr übersiedeln, nachdem er sich via Facebook in Michelle verliebt hatte und in ihrer Nähe leben wollte. „Ich musste öfter unterschreiben, dass er bei uns in der Wohnung sein darf. Das war von den Betreuern und Behörden erwünscht“, weiß die Mama (52). Freude mit der Beziehung zum Afghanen hatte sie nicht: „Er behandelte Michelle wie seinen Besitz, lebte auf unsere Kosten.“