Ab Jänner Aus für anonyme Wertkarten-Handys

Damit will die Regierung Verbrecher besser aufspüren. Insgesamt sind 5,7 Millionen „anonyme“ SIM-Karten im Einsatz, schätzt Michael Krammer (Netzbetreiber Hot), davon drei bis vier Millionen in Zweithandys, für Kinder oder wenn man auf Online-Plattformen nicht seine eigentliche Rufnummer angeben will.