Sozialistische Jugend: Auf Linie mit „Gelbwesten“

Trump ärgert Frankreich mit "Gelbwesten"-Tweets

Auch unter den Polit-Großmächten werden die „Gelbwesten“-Proteste kontrovers diskutiert. US-Präsident Donald Trump zum Beispiel wertete die Demos als Beweis für die Richtigkeit seiner klimafeindlichen Politik. „Das Pariser Abkommen läuft nicht so gut für Paris. Proteste und Aufstände in ganz Frankreich“, erklärte Trump am Samstag auf Twitter. Zudem brüstete sich der mächtige Mann im Weißen Haus fälschlicherweise damit, dass zahlreiche Demonstranten in Paris seinen Namen geschrien hätten. Ein falscher Text unter einem älteren Video aus Großbritannien hatte für dieses peinliche Missverständnis gesorgt. Im Elysee-Palast wird darüber dennoch wenig gelacht. Außenminister Jean-Yves Le Drian zeigte sich vielmehr verärgert über die „Einmischung“ Trumps in die französische Innenpolitik.