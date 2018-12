Gutachten bestätigt: „Ärzte reagierten zu spät“

Ob der 63-Jährige die Herzattacke überlebt hätte? Niemand kann das heute noch sagen. Doch man hätte ihm schneller helfen müssen an diesem kalten Novembertag. So ist im Gutachten unter anderem zu lesen: „... der genannte Zeitraum von ca. 5-7 Minuten von der Alarmierung durch die Passantin bis zum Eintreffen des Arztes beim Notfallpatienten wäre aus medizinisch amtsärztlicher Sicht abzukürzen gewesen.“ Und: „Voraussetzung dafür wäre die Alarmierung durch die in der Krankenanstalt bereits vorhandene Alarmierungskette, dem ,Herzalarm‘, auch im betreffenden Notfall gewesen.“