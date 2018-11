Kollaps vor Spital - aber Arzt darf nicht helfen

Was dann passierte, sorgt bei vielen für heftiges Kopfschütteln: So riet der Portier der Hilfesuchenden, erst einmal selbst die Rettung zu rufen, von den diensthabenden Ärzten dürfe nämlich keiner das Spital verlassen - auch nicht, wenn unmittelbar davor ein Mensch um sein Leben kämpft. Laut der Passantin, die den Vorfall später in den sozialen Medien verbreitete, seien so wertvolle Minuten verstrichen. Es sei zwar dann doch noch ein Arzt zu dem Bewusstlosen geeilt, dieser wurde zur weiteren Behandlung aber ins Wilhelminenspital gebracht, wo er verstarb.