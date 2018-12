Neue Schwanzlurch-Art in Sümpfen Floridas entdeckt

Siren reticulata sei unter den Wissenschaftlern fast schon so etwas wie ein Mythos gewesen, da das Tier zwar mehrfach gesichtet wurde, aber nicht ausreichend erforscht werden konnte, sagt David Steen, Wildtiere-Ökologe am Georgia Sea Turtle Center. Er ist Mitautor eines Papiers, das im Fachjournal „PLOS One“ veröffentlicht wurde und in dem die neue Art erstmals offiziell beschreiben wird.