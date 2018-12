Detroit verlor mit Vanek gegen New York Islanders

Die Detroit Red Wings haben am Samstag in der NHL im 30. Saisonspiel gegen die New York Islanders 2:3 verloren. Thomas Vanek blieb aufseiten der Verlierer, die eine 2:0-Führung aus der Hand gaben, ohne Scorerpunkt. Nicht im Einsatz war Michael Grabner bei der 3:5-Heimniederlage der Arizona Coyotes gegen die San Jose Sharks.