Alar: Platzt sein Rapid-Knoten gerade gegen Sturm?

Für Rapid jubelte Alar zuletzt am 2. September - beim 1:1 gegen Sturm in Graz. Ob er am Sonntag gegen seine ehemaligen Mannschaftskollegen auflaufen wird, ließ Kühbauer offen. Pavlovic ist zwar verletzt, doch mit Philipp Schobesberger, Andrei Ivan oder zuletzt auch Joker-Goldtorschütze Veton Berisha hat Kühbauer einige Alternativen im Kader. Als Tippgeber wurde Alar vor dem Schlagerspiel nicht benötigt. „Er kennt vielleicht mehr Interna. Aber am Feld können sie uns, glaube ich, nicht überraschen“, sagte Kühbauer.