33-jähriger Steirer versorgte Europa mit Blüten

Im Juni 2018 klickten für den 33-jährigen Leobner die Handschellen. Der voll geständige Unternehmer hatte eine richtige Werkstatt eingerichtet, in der er die Blüten herstellte, über vier Marktforen im Darknet verkaufte und mit gängigen Paketlieferdiensten an seine Abnehmer in ganz Europa verschickte.