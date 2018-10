Hessen-Wahl: Nächste Ohrfeige für Angela Merkel

Die Landtagswahl in Hessen hat die nächste Ohrfeige für die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gebracht: Ihre CDU verlor knapp elf Prozentpunkte und kommt auf nur noch rund 27 Prozent. Die SPD, Koalitionspartner in Berlin, rutschte ebenfalls um elf Prozentpunkte ab und erreicht nur noch 19,8 Prozent. Großer Sieger sind die Grünen (plus 8,7 Prozentpunkte auf 19,8 Prozent) und die AfD (plus neun Prozentpunkte auf 13,1 Prozent), die damit nun erstmals in jedem deutschen Landtag vertreten sein wird.