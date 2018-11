Kramp-Karrenbauer will bald nach Syrien abschieben

Angela Merkels mögliche Nachfolgerin an der Spitze der CDU, Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, sorgt in Deutschland derzeit für Diskussionen. Die 56-Jährige stellte die Möglichkeit in Aussicht, abgelehnte straffällig gewordene Asylwerber bald wieder nach Syrien abzuschieben.