Bei Überholmanöver Unfall verursacht

Die 20-Jährige war gerade auf der Mölltal Straße von Stall kommend in Fahrtrichtung Obervellach unterwegs und gerade dabei einen vor ihr fahrenden LKW zu überholen. Das entgegenkommende Auto einer 51-jährigen Frau aus Obervellach hat die Seebodenerin anscheinend übersehen. Um eine Kollision zu vermeiden lenkte die 51-Jährige Lenkerin ihren Pkw in den rechten Straßengraben. Trotzdem kollidierten die beiden Autos seitlich. Beim Unfall wurde die Frau aus Obervellach unbestimmten Grades verletzt. Die 20-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.