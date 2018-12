Google-KI trainiert sich selbst zum Schachmeister

„AlphaZero lernt schrittweise, was ein gutes Spiel ausmacht und evaluiert es eigenständig. In diesem Sinne ist es frei von den Einschränkungen, die die menschliche Sichtweise darauf mit sich bringt“, so DeepMind-Chef Demis Hassabis in einem Statement. Er hoffe, dass das neue Spielstil des Programms Schachspieler auf der ganzen Welt inspirieren wird. Der frühere Schachweltmeister Garry Kasparov, der selbst 1997 als erster amtierenden Weltmeister von dem IBM-Computer „Deep Blue“ besiegt wurde, ortet in einem weiteren Statement im Spiel des Algorithmus gar Parallelen zu seinem Stil: „Ich kann meine Freude darüber nicht verbergen, dass es sehr dynamisch spielt - ähnlich wie ich“.