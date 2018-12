Türkei erlässt Haftbefehle für hochrangige Saudis

CIA-Dokument: Kronprinz schickte Nachrichten an Khashoggi-Killer

Wie aus den neuesten Dokumenten des US-Geheimdienstes CIA hervorgeht, soll der Kronprinz in den Stunden vor dem Foltermord am Journalisten mindestens elf Nachrichten an den mutmaßlichen Drahtzieher der Tat verschickt haben.