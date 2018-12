Wiener Adolf H. muss Wunschkennzeichen abgeben

Seine Initialen sind AH. Also wie jene von Adolf Hitler. Der 61-jährigen Adolf H. aus Wien hat aber so gar nichts mit dem Nationalsozialismus am Hut. Daher ortete er auch niemals ein Problem mit seinem Wunschkennzeichen „AH57“, mit dem er 15 Jahren lang durch die Stadt kurvte. Jetzt muss er sein geliebtes Nummerntaferl aber abgeben.