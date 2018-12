Möbelhaus an der Donaulände kein „Staubringer“

„Wir übersiedeln innerhalb der Stadt“

„Bei allen Diskussionen ist der wichtigste und entscheidende Punkt, dass wir innerhalb der Stadt ein Möbelhaus übersiedeln“, so Saliger. Der XXXLutz-Sprecher betont vor allem, dass eine Filiale in der Hafenstraße kein Staubringer wäre. „Wenn unser Geschäft öffnet, ist die Morgenspitzenstunde längst vorüber und durch die Lage an der Autobahnabfahrt wird zudem der Verkehr in die Innenstadt abgefangen. Die nötige Ein- und Ausfahrt könnte außerdem im Zuge der Errichtung der neuen Donaubrücke optimal geplant und mit den Erfordernissen des öffentlichen Verkehrs abgestimmt werden“, so Saliger.