Weihnachtsbeleuchtung am Gemeindeamt zerstört

„Schon vor zwei Jahren wurde unsere Weihnachtsbeleuchtung in kleinste Teile zerschnitten und demoliert. Der Schaden betrug bis zu 500 Euro“, ist Claudia Wutte vom Meldeamt in Globasnitz verärgert. Und auch Montagfrüh erstrahlte das Gemeindeamt und der geschmückte Christbaum nicht mehr. Die Unbekannten haben wieder zugeschlagen. „Das ist ein schlechter Scherz. Die Vandalen haben die Lichterketten einfach durchgeschnitten. Und noch dazu entwendeten die Diebe noch einige Lampen vom Weihnachtsschmuck“, so Wutte.