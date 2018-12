Zweiter Platz! Hauser/Eder überzeugen zum Auftakt

Die österreichischen Biathleten Lisa Hauser und Simon Eder haben ihre Mitfavoritenstellung in der Single-Mixed-Staffel beim Weltcupauftakt in Pokljuka bestätigt. Das Duo musste sich am Sonntag in der neuen WM-Disziplin nur den Norwegern Thekla Brun-Lie und Lars Helge Birkeland geschlagen geben. Rang drei ging an die Ukrainer Anastasija Merkuschina/Artem Tyschtschenko.