Krems nach Sieg gegen Bregenz zwei Punkte voran

Tabellenführer UHK Krems hat sich am Samstag in der 14. Runde der spusu-Liga keine Blöße gegeben und den Vorsprung auf zwei Punkte ausgebaut. Die Niederösterreicher bezwangen Bregenz in der eigenen Halle mit 29:28 und setzten sich mit 21 Punkten vom ersten Verfolger HSG Graz (19) etwas ab. Denn die Steirer mussten sich beim drittplatzierten HC Hard (18) mit 22:25 geschlagen geben.