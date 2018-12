Vier Helfer bei Rettungseinsatz von Hund gebissen

Betrunkene reglos am Boden

Nur knapp eine Stunde später ging bereits der nächste Notruf ein. Erneut war die 48-jährige Betrunkene gestürzt, diesmal auf der Straße vor dem Haus. Sie lag reglos am Boden, ein Passant rief Polizei und Rettung. Der Hund wich seiner Besitzerin auch diesmal nicht von der Seite, weshalb eine 24-jährige Passantin den Einsatzkräften zu Hilfe kommen wollte. Sie nahm den Hund beiseite, um den Helfern so Platz für die Rettungsmaßnahmen zu verschaffen. Doch der Schäfermischling befand sich nach wie vor in einem Ausnahmezustand. Nur kurze Zeit später versuchte er sich auch schon von der Leine loszureißen, um zu seiner Besitzerin zu gelangen, und schnappte schlussendlich auch nach der 24-Jährigen, die ebenfalls eine Bissverletzung an der Hand erlitt.