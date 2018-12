Familienvater verunglückte: „Welt brach zusammen“

Ausfahrt mit dem Motorrad

Das Schicksal schlug im April dieses Jahres erbarmungslos zu: Familienvater Martin war am Wochenende in einem Ausbildungskurs, der Netztechniker wollte die Matura nachholen. Seine Frau Maria und die Kinder Mila (5) und Maximilian (4) waren währenddessen auf einem Ausflug. Weil seine Lieben ohnehin noch unterwegs waren, startete der 33-Jährige nach seinem Kurs noch mit Freunden zu einer Ausfahrt am Motorrad. Er galt als vorsichtiger Fahrer, riskierte nie etwas. Doch nur zwei Kurven von seinem Elternhaus entfernt passierte dann trotz aller Vorsicht der fatale Unfall: Martin rutschte mit seinem Zweirad auf einer Ölspur weg und prallte gegen eine Leitplanke. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle gestorben ist.