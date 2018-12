Grazer kämpfen Caps k.o. und übernehmen Spitze

Nach nur drei Tagen an der Tabellenspitze der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) hat der KAC den Platz an der Spitze wieder räumen müssen. Die Klagenfurter bezogen am Freitag eine 2:4-Heimniederlage gegen Red Bull Salzburg und fielen auf Rang zwei zurück. Die Graz 99ers entschieden den zweiten Schlager des Abends gegen die Vienna Capitals mit 4:2 für sich und kehrten auf Platz eins zurück.