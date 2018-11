Frächter gegen Kontrollflut: „Kosten belasten uns“

Wie auch die Wirtschaftskammer ist Pall über die seiner Meinung ungerechtfertigten Belastungen verärgert. „Für 2019 ist eine deutliche Erhöhung der Maut für Lkw geplant. Dann müsste man selbst für die modernsten Lkw 40 Cent pro Kilometer zahlen. Das ist inakzeptabel“, so Franz Danninger, Obmann des Fachverbandes der Wirtschaftskammer. Und noch etwas ärgert Pall und seine Kollegen - die häufigen Kontrollen durch die Polizei:. „Im Sinne der Sicherheit befürworten wir sie, doch manchmal gerät ein Lenker sogar öfter am Tag in eine Schwerpunktaktion, die jedes Mal gut eine Stunde dauert.“ Das verzögere und verteuere die Transporte, wird kritisiert.