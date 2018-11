„Ziel der Regierung sollte ja weniger Armut sein“

Am Mittwoch hat die türkis-blaue Bundesregierung ihre lange erwartete Reform der Mindestsicherung präsentiert. Neben Personen mit mangelnden Deutschkenntnissen sind besonders Familien mit mehreren Kindern von den Kürzungen betroffen. Was die Regierung als „faire Reform“ lobt, sieht Klaus Schwertner, Generalsekretär der Wiener Caritas, durchaus kritisch. Ein Thema sei zum Beispiel die Kinderarmut: „Hier sind wir besorgt, dass es zu einem Anstieg kommen könnte. Und dabei sollte es ja das Ziel einer Bundesregierung sein, dass es zu weniger Armut in einem Land kommt, besonders wenn es dabei um Kinder und Jugendliche geht“, so Schwertner im krone.tv-Studio.