Sprayer erwischt: Mehrere 10.000 Euro Schaden!

Die Beamten konnten den Sprayer auf frischer Tat betreten, doch zunächst versuchte der Mann, zu Fuß zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnte er vorläufig in Verwahrung genommen werden. Bei der Einvernahme wurde klar, wo der 26-Jährige überall seine Graffitis hinterlassen hatte: In Spittal, Paternion und Feistritz an der Drau war er in den vergangenen zwei Monaten mit seiner illegalen Kunst aktiv gewesen. Enorm hoch ist der Schaden: Er beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro!