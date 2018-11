Hochstapler bestellte 50-Euro-Blüten im „Darknet“

Weil er im berüchtigten „Darknet“ insgesamt Hundert gefälschte 50-Euro-Scheine bestellte und diese zum Teil auch in Umlauf brachte, saß am Dienstag ein Osttiroler (25) in Innsbruck vor Gericht. Erst auf Nachdruck seines Anwalts rang er sich zu einem Geständnis durch und schrammte nur knapp an einer unbedingten Haft vorbei.