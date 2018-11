Namen auf Türschildern werden wieder angebracht

Die Posse um die Namen auf Türschildern geht in die nächste Runde: Die Stadt Wien hatte beschlossen, im Rahmen der neuen Datenschutzgrundverordnung alle 220.000 Türschilder der Gemeindebauten zu anonymisieren. Doch wie die zuständige Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) nun am Dienstag einräumen musste, wird der bereits gestartete Tausch der Schilder von Namen auf Top-Nummern wieder gestoppt - und bereits getauschte Schilder wieder auf Namen umgewechselt. „Es gibt zu dem Thema unterschiedliche Rechtsmeinungen. Daher bleiben die Namensschilder“, so Gaal in einer Aussendung. Die FPÖ sieht die Beibehaltung der Namen, die man von Anfang an in der Posse gefordert habe, als Erfolg.