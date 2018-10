„Man kann die DSGVO auch übertreiben ...“

Angefangen hat es mit einer Frage eines Gemeindebaumieters, warum sein Name auf dem Türschild steht - krone.at berichtete. Daraufhin beschloss die Stadt Wien, im Rahmen der neuen Datenschutzgrundverordnung alle 220.000 Türschilder der Gemeindebauten zu anonymisieren. Doch nun hat die EU-Kommission entschieden, dass Namen an Türklingeln und Postkästen den Datenschutz nicht verletzen. Was sagen Sie zu der Entscheidung? Diskutieren Sie in den Storypostings oder in unserem Forum mit!