Laut EU sind Namen auf Türschildern legal!

Namensschilder an Klingeln und Postkästen dürfen doch bleiben! Nachdem bekannt geworden war, dass Wiener Wohnen 220.000 Türschilder aufgrund der neuen EU-Datenschutzverordnung ändert, gab die EU-Kommission nun Entwarnung. Ein Sprecher der EU-Behörde erklärte am Donnerstag in Brüssel, dass die Verordnung diesen Bereich gar nicht reguliere. Zuständig für die Auslegung seien die nationalen Datenschutzbehörden. Wiener Wohnen muss sich nun wohl vorwerfen lassen, überzogen zu handeln.