General Motors streicht gleich jede sechste Stelle

Restrukturierung kostet bis zu 3,8 Milliarden Dollar

Bis Ende 2020 will General Motors jährlich sechs Milliarden US-Dollar (rund 5,3 Milliarden Euro) einsparen, erklärte der frühere Opel-Mutterkonzern. Die Kosten sollen dabei um 4,5 Milliarden Dollar sinken, die Investitionen von 8,5 auf sieben Milliarden Dollar im Jahr heruntergefahren werden. Das sei möglich, weil die Investitionen in neue Gelände- und Lastwagen schon abgeschlossen seien, erklärte Barra. Der Aufwand für die Restrukturierung bezifferte GM auf drei bis 3,8 Milliarden Dollar, die überwiegend in diesem und im nächsten Quartal anfielen. Diese Kosten will der Autobauer über Kredit finanzieren.