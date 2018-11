Graz 99ers führen Tabelle bei Saisonhalbzeit an

Vier Mannschaften hatten am Sonntag in der Erste Bank Eishockey Liga die Chance auf Platz eins bei Halbzeit des Grunddurchgangs. Den ließen sich die Graz 99ers aber nicht nehmen. Die Steirer, die als Tabellenführer in die 22. Runde gegangen waren, deklassierten Medvescak Zagreb mit 6:0 und führen die EBEL mit zwei Punkten Vorsprung auf den neuen Zweiten KAC an.