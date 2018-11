Hamilton gewinnt auch den letzten GP des Jahres

Weltmeister Lewis Hamilton hat am Sonntag in Abu Dhabi auch den letzten Grand Prix des Jahres gewonnen! Angefeuert von Hollywood-Superstar Will Smith feierte er seinen insgesamt 73. GP-Sieg. Der Brite setzte sich im Mercedes vor Vize-Champion Sebastian Vettel (GER) im Ferrari und Red-Bull-Pilot Max Verstappen (NED) durch. (Im Video oben der Crash von Nico Hülkenberg.)